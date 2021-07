„Jerusalema-Challenge“: Bei Hamburg: Wie eine Bäckerei gegen den Corona-Frust antanzt

Geesthacht –

Der Corona-Lockdown sorgt bei vielen Menschen für Frust und Ärger. Nicht so bei den Mitarbeitern der Bäckerei Zimmer in Geesthacht. Die haben sich für ein Internet-Video vor den Filialen, in den Backstuben und in den Büroräumen versammelt, um den Corona-Frust einfach wegzutanzen – die Kunden sind hin und weg.

In dem fast dreiminütigen Youtube-Video tanzen die Bäcker vor den Öfen in der Backstube, die Angestellten in den Filialen hinterm Tresen und die Mitarbeiter im Büro zwischen ihren Schreibtischen – alle synchron zu den Klängen des südafrikanischen Songs „Jerusalema“, der auch der Namensgeber für die Video-Challenge ist, die derzeit im Netz die Runde macht. Der Videotrend war es, der Personalreferentin Nicola Zimmer zu der Idee mit dem Video inspiriert hat.

„Jerusalema“-Challenge bei Bäckerei Zimmer in Geesthacht

Bei der Challenge, die in den vergangenen Tagen via Social Media um die Welt ging, versammelten sich ganze Krankenhaus-Belegschaften, um gemeinsam zu tanzen. „Ich fand die Moves so toll und hab dann meinen Bruder Denis, der mein Chef und Inhaber der Bäckerei ist, gefragt, ob wir so etwas nicht auch machen können“, erzählt Nicola Zimmer im Gespräch mit der MOPO.

Die Geschwister Nicola (46) und Denis (36) Zimmer von der Bäckerei Zimmer. Bettina Blumenthal Foto:

Auch der fand die Idee eine tolle Sache und so habe sie das Projekt sofort in Angriff genommen. „Ich habe dann in den Filialen gefragt, wer dazu Lust hätte. Die Mitarbeiter waren begeistert und haben sogar zu Hause geübt und sich Tutorials heruntergeladen.“ Gefilmt wurde mit einer Videokamera und mit einem Handy. „Unser IT-ler Robert hat das ganze dann geschnitten, er hatte auch die Idee, mit der Kamera durchs Fenster zu filmen.“

Unter der Anleitung des Tanzlehrers Jan Giesel wurde auch in den Backstuben das Tanzbein geschwungen Denis Zimmer Foto:

Tanzlehrer hilft Bäckern bei „Jerusalema-Challenge“

Nur die Bäcker seien angesichts ihrer Arbeitszeiten anfangs etwas weniger motiviert gewesen, die Tanzschritte zu Hause zu üben. Doch schließlich habe sich Jan Giesel, Chef der ortsansässigen Tanzschule „Tanzgiesellschaft“, mit ihnen morgens um 6 Uhr in die Backstube gestellt, um sie für das Video anzuleiten. „Anfangs wollten nur zwei oder drei mitmachen“, so der 53-Jährige, „aber als die anderen die Musik hörten, kamen immer mehr dazu und plötzlich waren es acht.“

Die einzelnen Sequenzen wurden an drei Tagen gedreht. Dann musste noch die Lizenzfreigabe von Warner und Sony erfolgen. Seit Donnerstag ist das Youtube-Video offiziell online. Auch in den einzelnen Filialen läuft es auf den Monitoren und begeistert dort die Kunden. „Die Resonanz, die wir bekommen haben, ist wirklich klasse“, so Zimmer. „Alle finden es toll. Und es hat uns auch nochmal ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl beschert.“