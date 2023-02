Schimmelpilzgift: Aldi ruft Produkt zurück

Achtung: In einem Aldi-Produkt kann Schimmelpilzgift enthalten sein. Der Discounter ruft den Artikel zurück – auch in Filialen in Norddeutschland wurde er verkauft.

Wegen erhöhter Werte des Schimmelpilzgifts Ochratoxin A werden bei Aldi verkaufte Pistazienkerne zurückgerufen. Es handele sich um 100-Gramm-Packungen, die bei Aldi Nord als Trader Joe’s, Pistazienkerne geröstet, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.09.2023, beziehungsweise als Trader Joe’s, Pistazienkerne geröstet und gesalzen, mit dem mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.09.2023 angeboten worden seien, teilte die Herstellerfirma PL FoodCom im schleswig-holsteinischen Elmenhorst am Donnerstag mit.

Bei Aldi Süd seien Packungen mit den Bezeichnungen Farmer naturals Pistazienkerne-Beerenmix (MHD 16.08.2023 und 19.09.2023), Farmer naturals Pistazienkerne, geröstet & ungesalzen, (MHD 18.08.2023 und 17.09.2023) und Farmer naturals, Pistazienkerne geröstet & gesalzen, (MHD 15.08.2023 und 17.09.2023) betroffen.

Pistazien zurückgerufen: Hier wurden sie verkauft

Geliefert worden seien sie an die Aldi-Nord-Filialen Bargteheide, Jarmen, Lehrte (Sievershausen), Rinteln, Salzgitter, Schloß Holte-Stukenbrock, Seevetal und Weyhe. Bei Aldi Süd an die Filialen Adelsdorf, Dormagen, Ebersberg, Kirchheim a.d. Weinstraße, Langenfeld, Mörfelden-Walldorf und Rheinberg.

Ochratoxin A wirke bei stark erhöhter Langzeitaufnahme nierenschädigend und krebserregend, hieß es. Kunden, die Pistazien aus den betroffenen Chargen gekauft haben, könnten diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. (dpa/mp)