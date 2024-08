Rückreise aus Wacken: Riesen-Stau vorm Elbtunnel

Lange Staus in Hamburg und Schleswig-Holstein: Zehntausende Festivalbesucher sind auf der Rückreise von Wacken (Kreis Steinburg). Zusätzlich führte ein technischer Defekt im Elbtunnel zu einer kurzzeitigen Sperrung. Besonders an dieser Stelle müssen sich die Autofahrer in beide Richtungen noch gedulden. Durch die Stadt auszuweichen, bringt auch nichts.

Auf der A7 staut es sich laut der Verkehrsleitstelle aktuell ab Schnelsen in Richtung des Elbtunnels auf neun Kilometern. Neben dem Rückreiseverkehr gab es hier auch eine kurzzeitige Sperrung des Tunnels gegen 13.50 Uhr. Zunächst hieß es, dass ein Fahrzeug brennt, was sich aber zum Glück nur als technischer Defekt herausstellte.

Das könnte Sie auch interessieren: Drei Jahre Dauer-Baustelle: Mega-Umbau an Hamburger Verkehrsader

Wer nun über die Anschlussstelle Bahrenfeld ausweichen möchte, sollte sich ebenfalls auf dichten Verkehr einstellen. Auf vielen Nebenstraßen in Bahrenfeld geht laut eines Reportes vor Ort nichts mehr. Wer aus dem Süden durch den Elbtunnel fahren will, muss sich ebenfalls auf Stau einstellen. Ab Hausbruch stehen die Autos auf sechs Kilometern.

In Schleswig-Holstein bietet sich nahe Hamburg ein ähnliches Bild: Auf der A23 staut es sich ab Halstenbek/Krupunder in Richtung des Autobahndreiecks Hamburg-Nordwest auf drei Kilometern. (abu)