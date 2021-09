Die Polizei im Landkreis Rostock ermittelt derzeitig wegen einer heftigen Schlägerei in Gnoien gegen zwei Tatverdächtige. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, gab es bei der Randale in der Nacht zu Sonntag mehrere Verletzte. Die Tatverdächtigen standen laut Polizeiaussagen unter Drogen.

Eigentlich wollten die beiden Randalierer, ein 26-Jähriger und eine 32-Jährige, im Mehrfamilienhaus eines Verwandten übernachten. Es kam zu einem Streit mit dem Mann. Nachdem dieser von den Tatverdächtigen attackiert wurde, versuchte eine Nachbarin den Streit zu schlichten – und wurde dabei verletzt.

Streit mit einem Verwandten eskaliert

Der 26-Jährige habe vor dem Haus sogar weitere Menschen angegriffen und Autos beschädigt, bevor die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf und die Randale beendete, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zudem trug der junge Mann ein Einhandmesser bei sich, welches die Polizei beschlagnahmte.

Beide Verdächtige kamen zum Ausnüchtern in Polizeizellen in Rostock. Ermittelt werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und etlichen weiteren Vorwürfen. (dpa/lm)