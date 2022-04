Unglück im Norden: Autofahrer erfasst Kind an Haltestelle

In Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) ist es am Montagnachmittag zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Schüler schwer verletzt. Ein Audi-Fahrer hatte bei einem Wendemanöver die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto krachte in eine Haltestelle und erfasste dort den Jungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr auf der Bertolt-Brecht-Straße. Hier, an einer Haltestelle der Straßenbahn, setzte ein Audi-Fahrer zu einem Wendemanöver an, um sie zu umkurven. Dabei geriet der Wagen auf nasser Fahrbahn außer Kontrolle und krachte in das Schutzgitter der Haltestelle.

Rostock: Schüler am Haltestelle von Auto erfasst

Hier wurde ein 12-Jähriger erfasst, der auf die Straßenbahn wartete. Das Kind erlitt dabei Kopfverletzungen. Es wurde von einem Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht.

Zur genauen Erforschung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.