Schwerer Verkehrsunfall: Drei Verletzte bei Doppel-Crash mit Postautos

Gleich zwei Postauslieferungsfahrzeuge waren am Montagvormittag in der Rostocker Gartenstadt an einen Verkehrsunfall beteiligt. Drei Menschen wurden verletzt. In den Auffahrunfall wurde auch ein drittes Auto verwickelt.

Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben kurz nach 10 Uhr in direkter Nähe zum Zooparkplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der Fahrer eines VW Golf und dahinter zwei Postwagen auf dem Barnstorfer Ring zwischen Brauhaus Trotzenburg und Westfriedhof. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr zunächst eines der Zustellerfahrzeuge in das Heck des VW Golf.

Der Fahrer des zweiten Postautos nahm den vor ihm stattfindenden Unfall zu spät wahr und kollidierte mit dem ersten Postwagen, der wenige Sekunden zuvor auf den Golf aufgefahren war. An den Fahrzeugen aller Beteiligter entstand teils hoher Sachschaden. Neben der Berufsfeuerwehr eilten zwei Rettungswagen, ein Notarzt und zwei Streifenwagen der Polizei zum Einsatzort.

Diese sperrten den Barnstorfer Ring ab Westfriedhof beziehungsweise ab Trotzenburg für den Verkehr voll, dieser musste umgeleitet werden. Drei Personen erlitten bei der Kollision leichtere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser transportiert werden. Feuerwehrleute fegten Trümmerteile von der Straße.

Ein drittes Postauslieferungsfahrzeug kam zur Unfallstelle, um Briefe und Pakete aus den nicht mehr fahrtauglichen Dienstfahrzeugen aus- und umzuladen. Die Fahrbahn konnte, nachdem die beschädigten Wagen auf den benachbarten Parkplatz befördert wurden, gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.