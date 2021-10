In Rahlstedt ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 69-Jähriger auf einem dreirädrigen Pedelec wurde von einem Lkw gerammt. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Der 69-Jährige war mit seinem E-Dreirad auf der Bargteheider Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Scharbeutzer Straße kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu dem Unglück.

Hamburg: Pedelec-Fahrer wird von Lkw umgefahren

Der 50-jährige Fahrer des DHL-Trucks wollte aus der Scharbeutzer Straße rechts auf die Bargteheider Straße stadtauswärts abbiegen und fuhr den Pedelec-Fahrer um. Beim Unfall verletzte sich der 69-Jährige und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, bestehe jedoch keine Lebensgefahr. Die Kreuzung wurde zur Unfallaufnahme bis 11.30 Uhr gesperrt. (alu)