Vor Volksfest im Norden: Marineschiff geht in Flammen auf

Schock bei einem der weltweit größten maritimen Volksfeste: Einen Tag vor Beginn der „Hanse Sail“ fängt eins der teilnehmenden Schiffe Feuer!

Am Mittwoch gegen 16 Uhr ging 1,5 Seemeilen (ca. 2,8 Kilometer) vor der Küste von Warnemünde ein Verkehrsschiff der Marine plötzlich in Flammen auf. Laut Seenotrettung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei Besatzungsmitglieder an Deck.

„Hanse Sail Rostock“: Marine-Schiff brennt aus

Die Crew wurde unverletzt in Sicherheit gebracht. Der Brand wurde schnell gelöscht und das ausgebrannte Schiff wegtransportiert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Die neue WochenMOPO vom 9. August 2024 MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Masche mit den möblierten Zimmern: Während Hamburg zögert, geht Berlin gegen die hohen Mieten vor

– Nach Brandbrief von Mitarbeitern: UKE trennt sich von Chefarzt

– Verprügelt, bespuckt und bepöbelt: Immer mehr Angriffe auf Hamburgs Retter

– 20 Seiten Sport: Wie schafft der HSV dieses Jahr den Aufstieg? Was erwartet St. Pauli diese Saison? Und: Das große MOPO-Zeugnis für Hamburgs Olympia-Athleten

– 24 Seiten Plan7: Interview mit Jan Delay vor seinem Konzert auf der Trabrennbahn. Plus Ticket-Verlosung!

Vom 8. bis zum 11. August können die Besucher:innen der „Hanse Sail“ – nach Eigenangaben das „größte, jährlich stattfindende Traditionsseglertreffen“ – Schiffe besichtigen und mitsegeln. Auch ein Rummel steht auf dem Programm.

Das könnte Sie auch interessieren: Urlaub in Hamburg: Radeln, Paddeln und Genießen im Alstertal

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird die Veranstaltung um 16 Uhr eröffnen. Laut NDR werden in den nächsten Tagen Zehntausende Besucher:innen erwartet. Am Vortag fuhren bereits die ersten Schiffe in die sechs teilnehmenden Häfen ein, unter anderem auch das Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“. (ego)