In Hamburg haben die Sommerferien begonnen, jetzt ist Entspannung angesagt. Einen Gang runterschalten, die Seele baumeln lassen – bis Ende August ist Urlaubszeit. Und sechs Wochen keine Schule! Doch viele Menschen wollen oder können nicht wegfahren, sondern bleiben in der Stadt. Gut so, denn von Altona bis Wandsbek, von Harburg bis zur nördlichen Stadtgrenze gibt es viel zu erleben und zu entdecken. In einer neuen Serie nehmen MOPO-Redakteure Sie mit in ihre Nachbarschaften, verraten ihre Lieblingsplätze und geben Geheimtipps für echtes Urlaubs-Feeling. Heute sind wir im Alstertal unterwegs – hier gibt es wilde Natur, eine echte Burg, ausgezeichnete Leckereien und einen „Berg“, von dem man bis zum Fernsehturm schauen kann.