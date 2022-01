Mülltonnen in Flammen: Am späten Sonntagabend ist in einem Mehrfamilienhaus im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg im Rostocker Stadtteil Groß-Klein ein Brand ausgebrochen.

Die Hausbewohner wurden gegen 23.30 Uhr auf die starke Rauchentwicklung aus dem anliegenden Müllraum aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Diese fand mehrere brennende Tonnen im Innenraum des Müllplatzes vor.

Rostock: Müllraum von Mehrfamilienhaus in Flammen

Der Brand wurde erfolgreich gelöscht – und der Einsatz nach der Kontrolle auf Glutnester mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach über einer Stunde beendet.

Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen übernommen und prüft nun, wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. (mp/cnz)