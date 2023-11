Auto kracht gegen Hauswand – Bewohner stürzt vom Laufband

Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagabend mit seinem Wagen in Rostock durch einen Vorgarten und anschließend gegen eine Hauswand gefahren. Eine Person, die in dem Moment im Zimmer hinter der Wand auf einem Laufband trainierte, stürzte aufgrund der entstandenen Erschütterung.

Die Person, die vom Laufband fiel, verletzte sich leicht und erlitt einen Schock. Bei dem 40-jährigen Autofahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,55 Promille gemessen. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Die Hauswand wurde nur leicht beschädigt, so dass die Bewohner das Gebäude nicht verlassen mussten. (dpa/mp)