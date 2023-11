Unfall auf Autobahn: Fahrer flüchtet mit Mercedes und haut dann zu Fuß ab

Nach einem Unfall auf der A24 bei Jenfeld ist in der Nacht zu Samstag der Fahrer offenbar erst mit seinem Mercedes und dann zu Fuß geflüchtet. Kurz darauf kam ein Polizei-Hund zum Einsatz – und Drogen wurden gefunden.

Um kurz nach 3 Uhr soll der Fahrer mit seinem Mercedes auf der A24 einen Unfall gebaut haben: Mehrfach stieß er mit der Limousine gegen die Leitplanke, fuhr dann bei Jenfeld ab und hielt mitten auf der Straße des Schiffbeker Wegs (Billstedt).

Frische Unfallschäden – aber kein Fahrer

Dort fanden informierte Polizisten um 3.14 Uhr den Mercedes – „mit frischen Unfallschäden“, so ein Sprecher. Von dem Fahrer fehlte dagegen jede Spur.

Andere Beamte kontrollierten daraufhin die Adresse des Halters; nach MOPO-Information eine Wohnung an der nur drei Kilometer entfernten Steglitzer Straße in Jenfeld. Zwar trafen sie in der Wohnung niemanden an, doch vor der Tür fanden die Polizisten Drogen. Ob sie dem Fahrer gehören, ist noch unklar.

Daraufhin wurde auch das verlassene Fahrzeug auf Drogen durchsucht, unter anderem mit einem Diensthund. Weitere Drogen wurden dabei nicht aufgefunden. Eine Fahndung im Bereich des Fahrzeugs verlief ebenfalls negativ: „Bisher ist keine Person angetroffen worden“, sagte der Sprecher weiter.

Die A24 war zwischenzeitlich für Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Mercedes (Totalschaden) wurde sichergestellt und abgeschleppt. Zuvor hatten Beamte ausgelaufene Betriebsstoffe am Schiffbeker Weg abstreuen müssen. (dg)