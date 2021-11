Ein mysteriöser Angriff auf einen Mann (53) in Rostock beschäftigt seit Donnerstagabend die Polizei. Mehrere Männer hatten den 53-Jährigen in seiner Wohnung angegriffen und schwer verletzt. Was sind die Hintergründe? Gestohlen wurde nichts.

Laut Polizei geschah der Überfall um 21.15 im Stadtteil Reutershagen. Hier, in einem Wohnhaus an der Friedrich-Silcher-Straße, klingelte es an der Wohnungstür eines 53-Jährigen. Weil dieser Besuch erwartete, öffnete er die Tür.

Fünf Männer schlagen und treten auf Opfer ein

Statt des erwarteten Besuch sollen laut Aussage des Opfers fünf südländisch aussehende Männer in die Wohnung gestürmt sein, ihn angegriffen und auf ihn eingeprügelt und eingetreten haben. Danach seien die Täter geflüchtet. Das Opfer wurde von einem Notarzt versorgt und kam danach in eine Klinik. Die Polizei fahndet nach den Tätern.