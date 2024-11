Mann sprang mit ihm aus Hochhaus: Baby erliegt seinen Verletzungen

Diese Tat schockierte: Ein Mann sprang mit einem Kind auf dem Arm aus dem zehnten Stock eines Hauses in Rostock (MOPO berichtete). Das Kind überlebte den Sprung zunächst – eine knappe Woche später gibt es traurige Neuigkeiten.

Das Mädchen erlag am Sonntagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei Rostock mitteilte. Die Ostsee-Zeitung berichtete zuvor mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft Rostock.

Baby erlag schweren Verletzungen

Am vergangenen Dienstag war ein 34-Jähriger in Rostock im Stadtteil Schmarl mit einem neun Monate alten Baby auf dem Arm aus dem zehnten Stock eines Hauses gesprungen. In der Wohnung fand die Polizei die Mutter des Kindes mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen. Die 23-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Mutter und ihr Kind waren laut Polizei in der Wohnung gemeldet, der Mann nicht.

Ob der 34-Jährige der Vater des Kindes war und in welchem Verhältnis er zu der Mutter stand, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Den Vorfall im Rostocker Stadtteil Schmarl hatten mehrere Zeugen beobachtet. Einige von ihnen mussten psychologisch betreut werden. (dpa/mp)