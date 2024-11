Der Weg zum Rissener Elbufer ist matschig und uneben. Hier hat am Samstagabend ein Spaziergänger einen grausigen Fund gemacht. Auf einer Wiese, unterhalb eines Leuchtturms, lag der Oberkörper eines Mannes, Arme, Beine und Kopf fehlten. Der Passant rief die Polizei und landete aufgrund der Nähe zur Landesgrenze zunächst in Elmshorn. Nun gibt es eine erste Theorie zur Leiche.

Einen Tag später, als die MOPO nochmal zum Fundort geht, erinnert, abgesehen von vereinzelten Reifenspuren der Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge, nichts mehr an den Fund. Ein paar Angler werfen in unmittelbarer Nähe zum Fundort ihre Ruten aus. Was bleibt sind viele Fragen und wenig Antworten. Der Leichenfund bleibt rätselhaft.