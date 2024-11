Grausiger Fund in Hamburg: Leiche ohne Kopf und Gliedmaßen entdeckt

Ein Passant machte am Samstagnachmittag am Elbufer in Rissen einen schrecklichen Fund: Dort lag eine Leiche. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei über den grausigen Fund informiert: Ein Passant hatte am Elbstrand Rissener Ufer nahe des Leuchtturms eine Leiche gefunden.

Leiche in Hamburg gefunden: Kriminalpolizei ermittelt

Da bis auf den Torso diverse Körperteile fehlen, bleiben noch viele Fragen zu der toten Person offen. Auch ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, so ein Polizeisprecher.

Der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (mwi)