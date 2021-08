Eine Fahrradfahrerin ist am Sonntagmorgen im Rostocker Innenstadtgebiet von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 8 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Goetheplatz. Die etwa 70-Jährige überquerte mit ihrem Rad den Überweg auf Höhe einer Ampel am Vögenteich.

Rostock: Rentnerin von Straßenbahn erfasst – Krankenhaus

Dabei beachtete sie laut Polizei offenbar nicht die von links herannahende Straßenbahn der Linie 3. Noch während die Bahn in den Haltestellenbereich einfuhr, stieß die etwa 70-Jährige gegen die Seite und kam zu Fall. Sanitäter kümmerten sich anschließend um die Frau.

Neben der Feuerwehr, einem Notarzt, einem Rettungswagen und einem Unfallhilfswagen eilte auch die Polizei zur Unfallstelle. Die Frau wurde mit Verletzungen im Gesicht behandelt und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Hauptbahnhof musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.