Im Norden: Auto prallt gegen Lichtmast – Kinder verletzt

Schwerer Unfall in Rostock (Mecklenburg Vorpommern): Dort prallte ein VW-Golf mit Hamburger Kennzeichen gegen einen Lichtmast. Die fünf Insassen, darunter drei Kinder, wurden bei dem Crash verletzt. Alle kamen in eine Klinik. Der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an.

Der Unfall geschah um 5.30 Uhr an der Rövershäger Chaussee. Laut Polizei sei der mit zwei Erwachsenen und drei Kindern besetzte VW-Golf an der Vorpommernbrücke plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt. Zeugen wählten den Notruf und alarmierten den Rettungsdienst.

Das könnte Sie auch interessieren: Kind stirbt bei Unfall – Polizei ermittelt

Auto Kracht gegen Lichtmast – fünf Verletzte

Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Sanitäter versorgten die zwei Erwachsenen und drei Kinder, die in dem Unglückswagen saßen. Alle kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Arbeiter der Stadtwerke mussten anrücken, um den schwer beschädigten Lichtmast zu demontieren. Die Straße wurde zeitweilig gesperrt.