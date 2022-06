Feuer-Alarm auf Balkon: Hier brennt ein Fitnessgerät lichterloh

Ein ausgedehnter Brand auf einem Balkon in Rostock hat am Montagmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, loderten meterhohe Flammen. Sie drohten auf benachbarte Wohnungen überzugreifen.

Gegen 6.40 Uhr gingen mehrere Notrufe in den Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung vom Balkon eines Wohnblocks in der Joliot-Curie-Allee. Als der erste Löschzug eintraf, schlugen bereits Flammen vom Balkon.

Flammen vom Balkon – Fitnessgerät brennt lichterloh

Nach gut 40 Minuten hatten die Retter das Feuer unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf benachbarte Etagen verhinderten sie. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

Feuerwehrangaben zufolge soll ein Fitnessgerät auf dem Balkon gebrannt haben. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.