Gruppe brüllt Nazi-Parolen – Polizeieinsatz

Eine Gruppe von zehn Menschen hat laut Polizei-Angaben am Montagabend in Rostock am Neuen Markt rechtsradikale Parolen gebrüllt. Einige verhielten sich den Beamten gegenüber aggressiv.

Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Person verletzte sich. Es wurden Strafverfahren wegen der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und Sachbeschädigung eingeleitet.

Rostock: Gruppe brüllt rechte Parolen – Auto beschädigt

Den Angaben zufolge wurden die Einsatzkräfte von Zeugen gerufen, weil eine Gruppe rechtsradikale Parolen auf dem Neuen Markt brüllte und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendete. Die Hälfte der Personen kooperierte nach dem Eingreifen der Polizisten und entfernte sich, der Rest der Gruppe verhielt sich jedoch aggressiv, wie die Polizei schilderte.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnungen und Friseursalon gefilzt: Polizei findet Drogen und einen Haufen Bargeld

Ein Mann habe einen Pkw beschädigt und sich dabei verletzt, weshalb er ins Krankenhaus gebracht wurde. Eine weitere Person wurde laut Polizei den Beamten gegenüber immer aggressiver, weshalb diese schließlich in Gewahrsam kam. (dpa/mp)