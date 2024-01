Wohnungen und Friseursalon gefilzt: Polizei findet Drogen und einen Haufen Bargeld

Ein 48-Jähriger ist am Montag von Polizisten in Wilhelmsburg festgenommen worden. Ihm wird der Handel mit verschiedenen Drogen vorgeworfen. Er soll für seine Geschäfte mehrere Wohnungen benutzt haben.

Ermittler des Drogendezernats waren dem Mann bereits seit längerem auf der Spur. Nun verdichteten sich die gesammelten Beweise, sodass sie Durchsuchungsbeschlüsse erwirkten. Diese wurden am Montag vollstreckt.

Drogen und Geld sichergestellt

Um 6 Uhr schlugen die Ermittler zu. Im Visier: zwei von dem Verdächtigen angemietete Wohnungen – eine am Karl-Arnold-Ring, die andere an der Georg-Wilhelm-Straße. Dabei fanden die Beamten etwa 150 Gramm Kokain, drei Kilo Marihuana und mehr als 114.000 Euro in bar. „Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt“, so eine Sprecherin der Polizei.

Auch ein von dem Mann betriebener Friseursalon wurde durchsucht. Und auch dort wurden die Polizisten fündig: In dem Geschäft stellten sie rund 850 Gramm Kokain sicher. Der 48-Jährige wurde festgenommen. Auch ein Spürhund war dabei zum Einsatz gekommen.

Ein Haftrichter soll nun entscheiden, ob er in U-Haft muss. (dg)