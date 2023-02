Auto brennt aus – und die Feuerwehr muss machtlos daneben stehen

Zum Zusehen war die Rostocker Feuerwehr am Samstagabend bei einem Einsatz im Stadtteil Lichtenhagen verdammt. Ein Pkw stand auf einem Parkplatz komplett in Flammen – die Technik der Brandbekämpfer streikte jedoch. Was war passiert?

Am Abend kurz nach 18.30 Uhr gehen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Auf einem Parkplatz an der Teterower Straße sehen sie einen hellen Feuerschein, beim genaueren Hinsehen stellen die Augenzeugen einen lichterloh in Flammen stehenden Wagen fest. Zwar traf die Berufsfeuerwehr mit einem Fahrzeug schnell ein, die Beamten waren jedoch machtlos. Es gab technische Probleme mit einer Pumpe.

So konnten die Feuerwehrleute die hohen Flammen nicht sofort löschen. In ihrer Verzweiflung versuchten sie, mit einem Feuerlöscher der Flammen Herr zu werden, jedoch erfolglos. Nach einigen Minuten hatte die Technik ein Einsehen und die Pumpe sprang plötzlich an. Zu diesem Zeitpunkt war der Mercedes Vito aber schon vollständig ausgebrannt und auch ein daneben geparktes Fahrzeug wurde durch die Hitze beschädigt. Die Polizei hat indes Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Die Kripo ist eingeschaltet worden. (mp)