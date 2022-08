25-Jähriger öffnet Fenster – und wird mit hautreizender Flüssigkeit besprüht

Am späten Samstagabend klopfen Menschen an das Fenster einer Wohnung in Rostock-Lichtenhagen. Der junge Mann, der dort lebt, öffnet es – und wird mit einer Flüssigkeit besprüht. Die Täter:innen können flüchten.

Der Vorfall spielte sich nach Angaben der Polizei gegen 23 Uhr ab. Der angegriffene 25-Jährige lebt im „Sonnenblumenhaus“ in der Mecklenburger Allee in Rostock-Lichtenhagen – genau dort, wo sich vor 30 Jahren das rassistische Pogrom ereignet hatte.

Mann in Rostock-Lichtenhagen mit Flüssigkeit attackiert

Mehrere maskierte Menschen sollen dem 25-Jährigen demnach eine größere Menge einer unbekannten Flüssigkeit ins Gesicht und auf den nackten Oberkörper gesprüht haben. Das Opfer habe starkes Brennen auf der Haut gespürt, die außerdem an den betroffenen Stellen stark gerötet war.

Laut einem Polizeisprecher nahmen die Einsatzkräfte Chili- oder Tabasko-Geruch wahr. Von Säure sei zunächst nicht zu sprechen, auch weil die Haut des Opfers keine Verätzungen aufwies. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort, ehe er in eine Rostocker Klinik gebracht wurde. Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatorts blieben ohne Erfolg, teilte die Polizei mit.

Am Samstag führte eine Demonstration zum 30. Jahrestag der Angriffe auf das „Sonnenblumenhaus“ durch Rostock. Während der Demonstration veröffentlichte der antifaschistische Twitter-Account Alerta Berlin Aufnahmen der Wohnung des Opfers –ein Mann soll aus dem Fenster im Erdgeschoss den Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei ermittelt nun nicht nur, ob es einen Zusammenhang zwischen den Aufnahmen und der Tat gibt, sondern auch, ob tatsächlich jemand den Hitlergruß während der Erinnerungsveranstaltung gezeigt hatte.

Zeug:innen können unter der Telefonnummer 0381 77070 Hinweise geben. (fbo)