Razzia: 170 Polizisten durchsuchen Cafés und Bars im Norden

Wirbel in Kiel: Rund 170 Polizeibeamte haben in einer groß angelegten Razzia in Kiel am Dienstagabend Cafés, Bars und Spielhallen wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel durchsucht.

Sie stellten 58 illegale Spielautomaten aus 25 Objekten sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe, Elektronikgeräte und diverse Handys sicher, wie die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Generalstaatsanwaltschaft und der Stadt Kiel angab.

Im Norden: Schreckschusswaffen bei Razzia gefunden

Danach seien noch zwei Wohnungen durchsucht worden, in denen Messer und Schreckschusswaffen gefunden worden seien.

Bei der Durchsuchungsaktion stellten die Behörden der Mitteilung zufolge Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz fest. Ein Lokal sei anschließend durch die Stadt Kiel geschlossen worden. (dpa/ncd)