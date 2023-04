Radarfallen im Norden: So viele Raser wurden erwischt

Mehrere Raser sind der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Buxtehude ins Netz gegangen. Auch an weiteren Orten wurden Raser zur Kasse gebeten.

Die 15 Raser waren am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr im Bereich Buxtehude unterwegs. Den Polizeiangaben nach soll der schnellste von ihnen 96 Km/h in einer 70er-Zone gefahren sein. Jetzt erwarte die Temposünder Bußgelder und möglicherweise Punkte in Flensburg.

Im Norden: Zehn Prozent der Unfälle wegen falschem Tempo

Es hatte im Landkreis Stade im Rahmen einer länderübergreifenden Kontrollaktion an verschiedenen Orten Radarfallen gegeben. Auch rund um Stade wurden 40 Autofahrer kontrolliert ­­– doch die hatten sich ans vorgegebene Tempo gehalten.

Die Polizei begründete die Aktion mit der Polizeistatistik von 2022: Etwa zehn Prozent der Unfälle sei auf eine „nicht angepasste Geschwindigkeit“ zurückzuführen. Das sind insgesamt 234 Unfälle, bei 62 von ihnen wurden den Angaben nach Menschen verletzt. So mache das falsche Tempo einen „großen Schwerpunkt“ der aktuellen Unfallstatistik aus. Es hieß, die Kontrollen würden fortgesetzt. (ncd)