Auf 17.000 Quadratmetern standen an der Billstraße in Rothenburgsort an Ostern mehreren Hallen in Brand. Eine Woche benötigte die Feuerwehr, um die Flammen zu löschen. Bei dem Großeinsatz wurde ein altbekanntes Problem deutlich: Schrott-Autos, die dort ganze Straßenzüge säumen und sogar den Einsatz der Retter erschwerten. Das zuständige Bezirksamt Mitte hat entschieden, dagegen vorzugehen – erste Autos wurden bereits entfernt.

Auf 17.000 Quadratmetern standen an der Billstraße in Rothenburgsort an Ostern mehreren Hallen in Brand. Eine Woche benötigte die Feuerwehr, um die Flammen zu löschen. Bei dem Großeinsatz wurde ein altbekanntes Problem deutlich: Schrott-Autos, die dort ganze Straßenzüge säumen und sogar den Einsatz der Retter erschwerten. Das zuständige Bezirksamt Mitte hat entschieden, dagegen vorzugehen – erste Autos wurden bereits entfernt.

21 Fahrzeuge ließ das Amt am Mittwoch abschleppen. Insgesamt waren 63 Autos einen Tag zuvor mit roten Zetteln markiert worden. Das war eine letzte Warnung für die Besitzer: Wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden ihre Wagen wegfahren, werden sie entfernt. Eine Bezirksamtssprecherin: „Viele Eigentümer entfernten ihre Fahrzeuge noch in letzter Minute.“

Abgeschleppte Fahrzeuge werden im Zweifel versteigert

Die abgeschleppten Wagen werden – je nach Zustand – gleich verschrottet oder auf dem Verwahrplatz abgestellt. Wenn die Besitzer sie dort nicht abholen, werden sie letztlich versteigert, so die die Sprecherin weiter. Ihre Kollegen seien auch die nächsten Tage wieder draußen und würden kontrollieren.

Ostersonntag an der Billstraße in Rothenburgsort: Mehrere Lagerhallen stehen in Flammen. Der Großbrand verusacht eine riesige Rauchwolke, die Richtung Innenstadt zieht. BREUEL-BILD Vor einer Woche an der Billstraße in Rothenburgsort: Mehrere Lagerhallen stehen in Flammen. Der Großbrand verursachte eine riesige Rauchwolke, die Richtung Innenstadt zieht. Zahlreiche Menschen klagten in der Folge über Beschwerden wie Husten, Übelkeit und Benommenheit.

„Endlich“, sagt ein Feuerwehrmann, der am Mammuteinsatz beteiligt war. „Schrott-Autos behindern uns öfters bei der Arbeit, aber nirgends wie an der Billstraße. Endlich wird dort gehandelt und die Straße leergeräumt.“ Die Wagen waren teils vor Hydranten geparkt, an die Retter nicht rankamen. „Das hat die Löscharbeit erheblich erschwert.“

Bereits seit Ende 2021 geht das Bezirksamt Mitte im Industriegebiet Billbrook/Rothenburgsort verstärkt gegen die unrechtmäßig abgestellten Autos vor, die vor allem Gewerbetreibenden Parkflächen wegnehmen. Das Amt spricht von einem „systematischen Abstellen fahruntüchtiger Fahrzeuge“.

Das könnte Sie auch interessieren: Wütender Kunde nach Millionen-Diebstahl: „Die Haspa schuldet mir 110.000 Euro“

Mitte-Chef Ralf Neubauer sagt, dass der Druck durch regelmäßige Kontrollen und das konsequente Abschleppen offenbar gewirkt hat: Mehr als die Hälfte der Altautos wurden von den Verantwortlichen vor Fristablauf entfernt. Er ergänzt: „Die Botschaft ist also angekommen.“ Auch in benachbarten Orten hätte man ein Auge auf Schrott-Autos geworfen. „Wir sind da am Ball.“

An der Billstraße greift das Bezirksamt nun durch. dpa An der Billstraße greift das Bezirksamt nun durch.

Bis Anfang Januar wurden in Billbrook und Rothenburgsort dem Bezirksamt Mitte insgesamt 1158 unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge gemeldet, 260 davon abgeschleppt. In der Regel haben die Besitzer einen Monat Zeit, ihre Fahrzeuge zu entfernen. Viele fuhren ihre Autos innerhalb der Frist weg, andere Fälle sind noch in Bearbeitung.