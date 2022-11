Preissturz: Hier sind Wohnungen im Norden jetzt deutlicher billiger

In den vergangenen Jahren sind Wohnungen immer teurer geworden. Doch dieser Trend hat nun ein Ende: Die Angebotspreise im Norden sinken wieder – in einem Landkreis sogar um 16 Prozent.

Die Quadratmeterpreise in Hamburg sind von 6672 Euro auf 6539 Euro gesunken – ein Minus von zwei Prozent. Das geht aus einer Mitteilung des Immobilienportals „Immowelt“ hervor.

Oldenburg: Großer Preise für Eigentumswohnungen stark gesunken

In Hannover seien demnach die Preise um drei Prozent gesunken. Oldenburg verzeichnet den stärksten Preisrückgang: In der niedersächsischen Stadt kostet der Quadratmeter nun 3502 Euro – das entspricht fünf Prozent weniger als im Vorjahr.

Insgesamt sind in 14 untersuchten Kreisen in Norddeutschland die Kaufpreise von Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Besonders in Niedersachsen auf dem Land ist dies auffällig. Den stärksten Rückgang gab es laut dem Immobilienportal im Landkreis Peine: Hier ist der Preis eines Quadratmeters um 16 Prozent auf nun 2042 Euro gefallen.

Der Preisrückgang ist größtenteils auf eine geringere Nachfrage nach Eigentumswohnungen zurückzuführen. Dies liegt vor allem an der hohen Inflation und den gestiegenen Bauzinsen.

Untersucht wurden Angebote in 60 ausgewählten Stadt- und Landkreise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg. Grundlage des Vergleichs waren die Quadratmeterpreise von 75 Quadratmeter großen Drei-Zimmer-Wohnungen aus dem Baujahr 1990. (elu)