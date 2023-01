Polizei sucht Zeugen: Schüsse auf Zug in Schleswig-Holstein

Im Bahnhof von Malente hat eine unbekannte Person einen Regionalzug beschossen. Die Tat ereignete sich bereits am Mittwoch. Nun bittet die Bundespolizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Regionalzug „Erixx 21076“ war auf dem Weg von Lübeck nach Kiel, als er um 19.05 Uhr von einem bisher nicht identifizierten Gegenstand getroffen wurde. Eine Seitenscheibe splitterte, Scherben verteilten sich im Zug bis zur gegenüberliegenden Sitzgruppe.

In der Seitenscheibe ist ein etwa ein Zentimeter großes Loch. Bundespolizei Im Fenster des Waggons ist ein etwa ein Zentimeter großes Loch.

Eine Reisende alarmierte die Polizei, die das Abteil nach der Ankunft des Zuges in Kiel untersuchte. In der Scheibe entdeckten die Beamten ein etwa ein Zentimeter großes Loch. Zum Zeitpunkt des Beschusses war der Zug zu drei Vierteln mit Passagieren ausgelastet. Sie kamen mit dem Schrecken davon: Verletzt wurde niemand.

Die zuständige Bundespolizei in Kiel sucht nun Zeugen: Wer am 25. Januar gegen 19 Uhr rund um den Bahnhof Malente etwas beobachtet hat, das mit dem Angriff auf den Regionalzug in Verbindung stehen könnte, wird geben, sich unter der Telefonnummer (0431) 98071-210 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (PS)