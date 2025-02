Platzwahl wie im Kino! So können Sie Strandkörbe in St. Peter-Ording reservieren

Strandkörbe kreuz und quer am Strand, das gibt es so nicht mehr – zumindest in St. Peter-Ording. In diesem Jahr gibt es dort eine Neuerung. Den Platz im Sand wählt man künftig ähnlich wie im Kino aus.

Die Strandkörbe stehen in dem Urlaubsort an der Nordsee in der neuen Saison in geordneten Reihen, ähnlich wie im Kino. Wer dort Platz nehmen möchte, kann einen Strandkorb vorab online aussuchen und buchen. „Mit dem neuen System schaffen wir noch mehr Komfort für unsere Gäste. Jeder kann sich bereits im Voraus seinen perfekten Platz am Strand sichern“, so Nils Stauch, Fachbereichsleiter Strand der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording.

Buchung der Strandkörbe

Wer einen Strandkorb buchen möchte, kann dies online über www.st-peter-ording.de/strandkoerbe tun. Auch eine Buchung vor Ort bei einem Strandkorbvermieter ist weiterhin möglich, ebenso wie kurzfristige Online–Buchungen.

Wer so einen Strandkorb gern für Zuhause haben möchte: Die Tourismus–Zentrale versteigert im Frühling ausgemusterte Exemplare. Die Versteigerung findet am 25. April 2025 um 13 Uhr statt, direkt am Deich am Strandaufgang Ording.