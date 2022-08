Wichtig für Nordsee-Urlauber: Dieses Teil soll Leben retten

In Bremerhaven trat vor Kurzem die stärkste Warnsirene der deutschen Nordseeküste ihren Dienst an. Sie ist sofort einsatzbereit und soll die umliegende Bevölkerung im Katastrophenfall warnen. Den ersten Probealarm gibt es am bundesweiten Warntag.

„Mit der Installation dieser Bevölkerungswarn- und Informationssirene ist die erste Ausbaustufe und der damit verbundene Aufbau von 15 Sirenen im Stadtgebiet weitestgehend abgeschlossen“, so der Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven Melf Grantz (SPD).

Neue Sirene darf nur von der Feuerwehr ausgelöst werden

Durch die Zusammenarbeit zwischen den Hafenbetreibern und der Stadt Bremerhaven konnte eine Nutzungsvereinbarung getroffen werden und die Sirene auf dem Dach vom „Gatehouse 4“ installiert werden.

„Die Stadt Bremerhaven ist die alleinige Nutzerin und ausgelöst wird die Sirene ausschließlich von der Feuerwehr Bremerhaven“, so Grantz weiter. Die Beschaffungskosten für die Sirene wurden durch die Hafenbetreiber Eurogate, North Sea Terminal Bremerhaven (NTB) und Mediterranean Shipping Company (MSC) getragen.

Einsatz am bundesweiten Warntag am 8. Dezember

Finanzmittel aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes flossen ebenfalls in die Finanzierung der Sirene mit ein. Geplant ist die erste Auslösung der Sirene am bundesweiten Warntag am 8. Dezember.

„Zwar sind unsere Sirenen auch schon vorher alarmbereit, es ist jedoch vorgesehen, den ersten stadtweiten Probealarm zusammen mit dem Bund am 8. Dezember auszulösen“, sagte Grantz. (mp)