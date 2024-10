Paar will Hunderte Tafeln Schokolade im Supermarkt klauen – das geht schief

Ob die Diebe eine Vorliebe für Zartbitter, Nuss oder Vollmilch hatten, ist zwar nicht bekannt. Aber sie packten gleich Hunderte Tafeln ein. Genießen konnten sie die Schokolade aber nicht.

Ein Duo soll in einem Supermarkt in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) versucht haben, rund 300 Tafeln Schokolade zu stehlen. Ein 19-Jähriger und eine 24-Jährige packten diese in Taschen, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien sie allerdings von einem Zeugen beobachtet worden, der den Ladendetektiv informierte. Die Beute hatte demnach einen Wert von 1100 Euro.

Über die Motive der Verdächtigen wurde zunächst nichts mitgeteilt. Gegen beide ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls. (dpa/mp)