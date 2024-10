An ihr kommt niemand mehr vorbei! Auch in Hamburg hat die „Dubai-Schokolade“ einen regelrechten Hype ausgelöst. Das Erfolgsgeheimnis der Trend-Süßigkeit: die Kombi aus cremiger Pistazienfüllung und knusprigen Teigfäden. Influencer katapultierten sie auf Social-Media-Kanälen in den Feinschmecker-Himmel. Eine Tafel kostet bis zu 27 Euro! Die Nachfrage? Immens.