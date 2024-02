Orkanböen und umgestürzte Bäume – so war die Nacht im Norden

Das Sturmtief hat in der Nacht zum Freitag in Deutschland keine schweren Schäden verursacht. Feuerwehren und Polizei verzeichneten keine besondere Häufung von Einsätzen. Vor allem umgefegten Bäumen wurde zu Leibe gerückt.

Keine sturmbedingten Störungen gab es im Bahnverkehr, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Am Bremer Flughafen wurden laut Webseite am frühen Morgen drei Flüge gestrichen. Der Sturm, der aus dem Süden Englands bis an die dänische Küste zog, hatte in der Nacht vor allem in Norddeutschland für schwere Unwetter gesorgt.

Im Norden: Stürmische Nacht an den Küsten

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden in List auf Sylt und in Büsum im Kreis Dithmarschen Orkanböen von 119 und 122 Kilometern pro Stunde gemessen. Am Freitag soll es an den Küsten stürmisch bleiben, während der Wind im Binnenland nachlassen dürfte, wie es hieß.

Am frühen Morgen waren vor allem an der Küste Schleswig-Holsteins die letzten Auswirkungen des kräftigen Sturmtiefs spürbar, wie eine DWD-Sprecherin sagte.

Schwere Sturmböen auch in Bremen und Niedersachsen

Im Kreis Dithmarschen verzeichnete die Feuerwehr in der Nacht rund zwanzig kleinere Einsätze – etwa wegen einzelner umgestürzter Bäume auf den Straßen oder umherfliegender Verkehrsschilder. In Hamburg rückte die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden nach Othmarschen aus, wo eine Birke auf die Straße gestürzt war.

Das könnte Sie auch interessieren: Abbiege-Ärger in Hamburg: 19 Verstöße pro Stunde – woran sich hier niemand hält

Starke Winde waren auch im niedersächsischen Cuxhaven zu spüren – hier gab es orkanartige Böen mit einer Stärke von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. In Bremen und im Emsland gab es laut DWD zum Teil schwere Sturmböen. (dpa/mp)