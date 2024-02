19 Verstöße in etwa einer Stunde hat die Polizei am Montag an einer großen Kreuzung in Steilshoop gezählt. Seit dem Wochenende gelten für Autofahrer dort neue Verkehrsregeln, an die sich aber niemand hält. Was ist ist der Grund dafür?

Von der großen Hauptstraße Steilshooper Allee dürfen Autofahrer nicht mehr links in Richtung Steilshooper Straße abbiegen – das ist seit dem Wochenende nur noch Bussen vorbehalten. Der Ärger ist groß: „Wahnsinn, das soll mal einer verstehen“, schreibt eine Nutzerin in einer lokalen Facebook-Gruppe. „Klasse, jetzt muss ich einmal ganz um den ,Pudding’, um einkaufen zu fahren“, kommentiert jemand anderes. In der Nähe der Steilshooper Straße befinden sich unter anderem mehrere Supermärkte und Schulen.

Polizei stellt 19 Verstöße in rund einer Stunde fest

Auf einem Facebook-Video ist zu sehen, dass viele Autofahrer das Abbiegeverbot übersehen oder ignorieren. Als die MOPO am Montag vor Ort ist, ergibt sich dasselbe Bild: Kaum jemand schert sich um die neuen Markierungen auf der Fahrbahn.

Trotz der neuen Verkehrsregeln biegen viele Autofahrer aus der Steilshooper Allee nach links in die Steilshooper Straße ab. Patrick Sun Trotz der neuen Verkehrsregeln biegen viele Autofahrer aus der Steilshooper Allee nach links in die Steilshooper Straße ab.

Zwischen 12.35 Uhr und 13.45 Uhr gibt es an diesem Tag auch eine Polizei-Kontrolle in der Steilshooper Straße. Das Ergebnis: „In 19 Fällen wurden die Verantwortlichen von den Einsatzkräften überprüft und es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, sagt ein Polizeisprecher. Die Beamten wollen die Situation im Blick behalten. Geplant sind außerdem zusätzliche Schilder und Leitwände zur Führung des Verkehrs.

U5-Arbeiten: Verkehr neu geordnet

Nur, warum dürfen Autofahrer hier nicht mehr abbiegen? Grund sind Verkehrsmaßnahmen für die in Kürze startenden Bauarbeiten der U5-Haltestelle „Barmbek Nord“ an der Kreuzung Nordheimstraße/Fuhlsbüttler Straße. Bereits im vergangenen Sommer wurden deshalb die Routen zweier Busse in die Steilshooper Straße verlegt, um die Fahrgäste während der Bauzeit weiterhin schnell voranzubringen.

„Die Steilshooper Straße soll einen sicheren Radverkehr und leistungsfähigen Busbetrieb zwischen Barmbek und Steilshoop sicherstellen“, sagt eine U5-Sprecherin der MOPO. Für Autofahrer entfällt die Linksabbiegerspur, um ein „erhöhtes Verkehrsaufkommen“ in diesem Bereich mit mehreren Schulstandorten zu vermeiden.

Autofahrer sollen sich auf alternative Routen verteilen

Die Autofahrer haben dafür schon vorher die Möglichkeit, von der Steilshooper Allee in die Bramfelder Chaussee abzubiegen. Außerdem wurden auch an der Kreuzung Bramfelder Chaussee/Habichtstraße zusätzliche Abbiegespuren für beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Die Ampelschaltungen an beiden Kreuzungen wurden ebenfalls zugunsten der Ausweichroute angepasst.

Der erste Abschnitt der U5 zwischen City Nord und Bramfeld. Hochbahn Der erste Abschnitt der U5 zwischen City Nord und Bramfeld.

„Damit wird ermöglicht, dass sich der Verkehr besser auf die zwei Routen Steilshooper Allee bzw. Bramfelder Chaussee – Habichtstraße verteilen kann“, so die Sprecherin. Auf der Steilshooper Allee soll während der gesamten Bauzeit mindestens eine Fahrspur pro Richtung offen bleiben. An die neue Verkehrsführung müssen sich die Steilshooper wohl gewöhnen – die Inbetriebnahme des ersten U5-Abschnitts ist erst für 2033 geplant.

„Erfahrungsgemäß dauert es bei Umleitungen bzw. neuen Verkehrsführungen ein paar Tage, bis sich Verkehrsteilnehmende auf die neue Situation eingestellt und sich auf die alternativen Routen verteilt haben“, sagt die U5-Sprecherin. Dann entspanne sich in der Regel auch die Verkehrslage.