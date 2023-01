Störung! Bahnstrecke im Hamburger Umland nicht befahrbar

Bahnreisende müssen am Dienstag Geduld aufbringen: Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist die Strecke zwischen Elmshorn und Pinneberg seit dem Morgen nicht befahrbar.

Zu der Störung kam es um kurz nach 7 Uhr, der Grund dafür ist bislang nicht bekannt. Betroffen sind der Regional-und der Fernverkehr zwischen Hamburg und Kiel sowie Hamburg und Flensburg.

Oberleitung kaputt: Keine Bahnen zwischen Pinneberg und Elmshorn

Regionalzüge zwischen Westerland und Hamburg enden und beginnen in Itzehoe. Von dort aus verkehrt ein Busnotverkehr von und nach Elmshorn. Auch zwischen Elmshorn und Hamburg fahren Busse als Ersatz.

Reparatur an der Oberleitung in #Pinneberg zwischen #Hamburg und #Neumünster bzw. #Itzehoe.



Aktuell sind keine Zugfahrten möglich. Bei Zügen des Fernverkehrs kommt es zu Teilausfällen und Verspätungen.



Update folgt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) January 17, 2023

Auf der Linie RE7 zwischen Flensburg, Kiel und Hamburg fahren die Züge nur bis Neumünster und wenden dort. Auch der RE70, der zwischen Hamburg und Kiel unterwegs ist, wendet in Neumünster. Wer in Richtung Hamburg weiterfahren will, soll laut Bahn-Empfehlung die RB82 nach Bad Oldesloe nehmen und dort anschließend in den RE80 oder die RB81 nach Hamburg umsteigen.

Für Fahrten von Hamburg nach Kiel oder Flensburg sollen Reisende die Züge in entgegengesetzter Richtung benutzen. Es kommt zu Verspätungen und einer bis zu 45 Minuten längeren Fahrtdauer. Nach Angaben der Bahn sollen die Reparaturarbeiten bis voraussichtlich 14 Uhr andauern. (paul/fbo)