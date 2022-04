Nord- und Ostsee: Oster-Flaute an den beliebten Stränden

Ein wolkenverhangener Himmel und Temperaturen um die zehn Grad haben an Schleswig-Holsteins Küsten den Start in die Osterfeiertage etwas eingetrübt. Sei es in Travemünde an der Ostsee oder St. Peter Ording an der Nordsee – der Andrang von Besuchern an den Stränden hielt sich in Grenzen, wie Webcams am Freitag zeigten.

Auf der anderen Seite blieben auch die Staus nördlich von Hamburg offensichtlich mangels Tagesausflüglern zunächst weitgehend aus.

Nord- und Ostsee: Beliebte Strände bleiben leer

Im Süden der Hansestadt sah es auf den Straßen aber etwas anders aus: So gab es am Freitag auf der Autobahn 7 zwischen Hannover und Hamburg gleich mehrere Staus.

Vor allem auf der Strecke ab dem Walsroder Dreieck durch die Lüneburger Heide in Niedersachsen mussten Autofahrer Geduld mitbringen. „Es wollen jetzt alle unterwegs sein“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Bad Fallingbostel.

Nach dem trüben Wetter am Karfreitag verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Norden einen sonnigen Karsamstag mit Temperaturen von 12 bis 15 Grad. Noch besser werde es dort am Ostersonntag. (dpa/se)