Nordsee: Zwei Menschen und ein Hund von Segeljacht gerettet

Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen und einen Hund von einer Segeljacht gerettet. Das Boot hatte sich etwa zwei Seemeilen nordwestlich des Leuchtturms „Alte Weser“ vor der Wesermündung in der Nordsee in ablaufendem Wasser festgefahren.

Nordsee: Hund und zwei Menschen von Segeljacht gerettet

Eine der Geretteten sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, wie ein Sprecher der Polizei in Oldenburg sagte. Die Segeljacht sollte im Laufe des Tages geborgen werden.

Nähere Hintergründe zu der Besatzung und zum Unfall waren zunächst nicht bekannt. (mp/dpa)