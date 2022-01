In einem Einfamilienhaus in Hörsten bei Seevetal (Kreis Harburg) kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand. Ein Bewohner konnte sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Hörsten ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte das Wohnzimmer im Erdgeschoss komplett aus, umliegende Räume waren stark verrußt.

Hörsten: Verletzte nach Brand in Einfamilienhaus

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch zwei Bewohner in dem Haus, einer konnte sich selbstständig ins Freie retten. Die zweite Person musste von Feuerwehrkräften aus dem Gebäude geholt werden, sie habe sich im Schlafzimmer befunden und sei anschließend mit einer starken Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Es dauerte eine halbe Stunde, bis der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. (mp/cnz)