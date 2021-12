Unfall bei Hamburg: Zwei Kinder angefahren und verletzt

Am Montagabend sind zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall in Meckelfeld (Landkreis Harburg) verletzt worden. Sie hatten einen Zebrastreifen an einem Kreisverkehr überqueren wollen, als ein Autofahrer plötzlich Gas gab, anstatt zu bremsen.

Wie der Lagedienst der Polizei Landkreis Harburg der MOPO bestätigte, wurden die zwei Kinder auf dem Fußgängerüberweg in der Straße Am Saal angefahren und dabei leicht verletzt.

Unfall bei Hamburg: Mann fährt Kinder an

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem Gepäckträger: Junge gerät in Speichen und verletzt sich schwer

Der VW-Fahrer fuhr nach Angaben eines Reporters vor Ort geradeaus über den Kreisverkehr weiter und kam erst auf dem gegenüberliegendem Bürgersteig zum Stehen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden verletzten und geschockten Kinder. Die Polizei führte bei dem Mann einen Alkoholtest durch.

Meckelfeld: Auto fährt über Kreisverkehr

Wieso er nicht mit angemessener Geschwindigkeit die Straße entlangfuhr und vor dem Kreisverkehr anhielt, ermittelt nun die Polizei. Auch ob er möglicherweise Gas und Bremse verwechselt hat, müssen die Beamten klären. (aba)