Zellenbrand in Justizvollzugsanstalt nahe Bremen – ein Verletzter

In einer Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Vechta ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist bisher unklar.

So ist die Ortsfeuerwehr Vechta gegen 12 Uhr am Samstag zu dem Feuer in der Justizvollzugsanstalt in der Willohstraße gerufen worden, das Nachrichtenportal „OM Online“ berichtete zuvor.

Ein Verletzter nach Brand in Justizvollzugsanstalt nahe Bremen

Bei dem Feuer war ein Haftraum im ersten Stock betroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mitarbeitende hatten bereits erste Löschversuche unternommen, bis die Feuerwehr anrückte. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Räume wurden anschließend gelüftet.

Der Insasse der Zelle konnte durch einen Angestellten in Sicherheit gebracht werden. Wie „OM Online“ berichtet, wurden beide Personen durch den Rettungsdienst vor Ort auf eine Rauchvergiftung untersucht. Ein Sprecher der Polizei Vechta erklärte auf Nachfrage der MOPO, dass der Insasse für eine „leichte ambulante Behandlung“ für kurze Zeit im Krankenhaus untersucht wurde. (to/dpa)