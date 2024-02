Wohnungsbrand im Norden: Ein Mann stirbt

Tödlicher Wohnungsbrand in Hannover: Bei einem Feuer in der niedersächsischen Landeshauptstadt ist ein 49 Jahre alter Mann in der Nacht zum Donnerstag ums Leben gekommen.

Die Erdgeschosswohnung im Stadtteil Limmer stand in Flammen, als die Feuerwehr den Mann auffand. Vergebens versuchten die Rettungskräfte, ihn zu reanimieren, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Ein Teil der Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde von den Rettern geweckt und aus dem Haus gebracht. Verletzt wurde sonst niemand. (dpa/mp)