Hamburg: Transporter brennt – Flammen erfassen mehrere Fahrzeuge

Einsatz für die Feuerwehr auf dem Gelände einer Hinterhofwerkstatt in Hoheluft-West: Ein Transporter ist dort am Dienstag in Flammen aufgegangen. Trotz rascher Löschversuche wurden sechs weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr wurde gegen 11.50 Uhr in die Gärtnerstraße gerufen. Als die Rettungskräfte eintrafen, loderten Flammen aus einem mit Schrott beladenen Transporter. Die Flammen hatten bereits weitere dort abgestellte Autos erfasst. Ein Werkstattmitarbeiter erlitt eine Rauchvergiftung, brauchte aber nicht in die Klinik

Nach gut 30 Minuten war der Brand gelöscht. An dem Transporter sowie zwei weiteren Fahrzeugen entstand Totalschaden. Drei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.