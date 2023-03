Wohnung brennt: Mann springt vom Balkon – schwerste Verletzungen

Ein mehrstöckiges Wohnhaus in Lüneburg ist am späten Samstagabend in Brand geraten. Ein Bewohner sprang von seinem Balkon, um sich zu retten. Insgesamt elf Menschen verletzten sich.

Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Haus im Lüneburger Pulverweg ist ein 33-Jähriger aus dem dritten Stock gesprungen und hat sich schwerst verletzt. Das Feuer brach nach Polizeiangaben vor Mitternacht aus – die Brandursache ist noch ungeklärt.

Lüneburg: Elf Menschen bei Hausbrand verletzt

Alle Bewohner:innen des Mehrfamilienhauses wurden anschließend evakuiert. Sechs von ihnen und vier Polizist:innen erlitten leichte Verletzungen durch eine Rauchgasvergiftung.

Der 33-Jährige, der sich schwere Sturz- und Brandverletzungen zuzog, kam in eine Spezialklinik in Hamburg.

Die Wohnung brannte komplett aus. Auch weitere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar, die Stadt Lüneburg kümmerte sich um eine Notunterbringung. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. (dpa/fbo)