Schneebedeckte Autobahn: Unfall auf der A7 – eine Frau verletzt

Größerer Verkehrsunfall auf der A7: In Höhe der Abfahrt Heimfeld sind am Samstagmorgen insgesamt fünf Autos miteinander kollidiert. Eine Frau kam ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei um kurz nach 10 Uhr in nördlicher Richtung. Zu der Zeit herrschte aufgrund der Baustellen-Situation auf der Autobahn kurz vor dem Elbtunnel reger Verkehr. Der Schnee sorgte dazu für glatte Straßen.

Fahrzeuge blockieren nach Unfall A7

Doch ob der Schnee unfallursächlich dafür war, dass insgesamt fünf Autos miteinander kollidierten, ist noch unklar. Den weiteren Angaben nach ist der gesamte Unfallhergang noch unbekannt. Durch die beteiligten Fahrzeuge seien zwei Spuren blockiert gewesen, später, als Polizisten übernahmen, wurde der Verkehr erst ein-, dann zweispurig vorbeigeleitet.

Eine Frau wurde durch die Kollision verletzt: Sie klagte über Schmerzen am Rücken und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Es bildete sich ein längerer Rückstau. Gegen Mittag war die A7 wieder frei. (dg)