Wohnmobil brennt komplett nieder – Feuer beschädigt weitere Fahrzeuge

In Westeresch (Landkreis Rotenburg) sind in der Neujahrsnacht drei Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt worden. Autofahrer hatten die Flammen auf dem Gelände einer Wohnmobilwerkstatt an der Neubauerstraße entdeckt und die Polizei und Feuerwehr informiert.

Vor allem ein dort abgestelltes Wohnmobil wurde in Mitleidenschaft gezogen – es brannte komplett aus. Bereits als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, „stand das Fahrzeug in Vollbrand“, so ein Sprecher.

Westerescht: Wohnmobil brennt komplett nieder

Die Flammen schlugen auf die Reifen eines neben dem Wohnmobil abgestellten Lastwagenanhängers über, auch ein Lkw wurde beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Brandes und löschte die Flammen.

Die Polizei übernahm in der Nacht zu Ermittlungen. Der Schaden soll mehrere Zehntausend Euro betragen. Die genaue Ursache ist noch unklar. Die Beamten prüfen aber einen Zusammenhang zu örtlich vermehrt vorkommender Brandstiftungen. (dg)