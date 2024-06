Teenies brettern mit Cabrio Straße entlang – dann passiert das Unglück

Vier Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren sind bei Wittmund in Niedersachsen mit einem Cabrio von der Straße abgekommen und zum Teil schwer verletzt worden.

Der 16-jährige Beifahrer schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Der 18 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Insassen im Alter von 15 und 16 Jahren mit leichten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam die Gruppe in einer Kurve mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Mutmaßlich war der Fahrer auf der kurvenreichen Strecke zu schnell unterwegs, wie der Polizeisprecher sagte. (dpa/mp)