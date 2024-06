Aus seinem Auto heraus: Mann soll Frau heimlich fotografiert haben

Im vergangenen Juli soll ein Mann im Auto sein Handy gezückt haben, um Fotos von einer nur leicht bekleideten Frau in ihrer Wohnung zu machen. Der 32-jährige Mann erhielt einen Strafbefehl – geht aber dagegen vor. Deshalb kommt es nun zum Prozess.

Dem Angeklagten wird die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs vorgeworfen. Er soll am Morgen des 6. Juli 2023 in Bergedorf aus seinem am Straßenrand geparkten Auto heraus mit seinem Handy Fotos und Videos von einer Frau gemacht haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Schuss in Dönerladen: Als die Lage eskaliert, drückt Ardit B. ab – „ich hatte Angst“

Die Geschädigte hielt sich zu dem Zeitpunkt nur leicht bekleidet in ihrer Obergeschosswohnung auf – und bemerkte nichts von den Aufnahmen. Der Mann erhielt einen Strafbefehl über eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen. Doch gegen diesen wendet er sich nun. Am Mittwoch um 13 Uhr beginnt vor dem Amtsgericht Hamburg der Prozess gegen ihn. (mp)