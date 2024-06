In einer regnerischen Nacht, es ist der 25. April 2023 um kurz nach 1 Uhr, ertönt in einem Dönerimbiss an der Reeperbahn ein Knall. Zwei Gäste stürmen aus dem Lokal und springen in einen schwarzen Audi, ein Dritter flieht kurz darauf zu Fuß. Auf dem Boden zurückgelassen liegt ein 31-jähriger Mann. In seinem Oberkörper klafft eine Schusswunde. Sie blutet stark. Die Pistolenkugel hat seine linke Niere verletzt und steckt noch im Bauch des Mannes. Nur durch eine Notoperation gelingt es Ärzten, sein Leben zu retten. Vor dem Landgericht Hamburg wurde am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen eröffnet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte das Opfer töten wollte. Vor Gericht schildert er, was in der Nacht passiert ist.