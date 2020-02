Wieder Bomben-Drohung an Gymnasium: Göttingen: Jetzt wird gegen Schüler ermittelt

Göttingen -

Die Bombendrohung am „Hainberg-Gymnasium“ in Göttingen hat offenbar Nachahmer gefunden: Zwei Schüler sollen eine Drohmail an ihre eigene Schule in Göttingen versandt haben. Gegen die beiden wurden Ermittlungen eingeleitet.

Die beiden dringend tatverdächtigen Jugendlichen sollen am Dienstag gegen Mittag eine Drohmail an ihre Schulleitung geschickt haben. Der Schulbetrieb wurde nach Abwägung der Schulleitung und der zuständigen Ermittler an dem Tag fortgeführt.



Göttingen: Schüler versenden erneut Drohmail an Gymnasium

Gegen die beiden Schüler wurden nun Ermittlungen wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ eingeleitet. „Ich bin froh, dass wir zumindest in einem der beiden Fälle einen schnellen Ermittlungserfolg erzielen und die beiden mutmaßlichen Täter aus der Anonymität des Internets herausholen konnten“, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen und den Kosten für den Polizeieinsatz seien auch Disziplinarmaßnahmen seitens der Schule denkbar.

Lührig machte deutlich, dass er bei Bombendrohungen keinen Spaß versteht: „Androhungen dieser Art sind kein Kavaliersdelikt und deswegen möchte ich an dieser Stelle allen möglichen Nachahmern mit auf den Weg geben, dass wir auch zukünftig alles daransetzen werden, die Täter zu ermitteln und die immensen Kosten, die ein solcher polizeilicher Einsatz verursacht, einzufordern.“

Drohmail am Hainberg-Gymnasium: Täter weiterhin unbekannt

Am Dienstag, den 25. Februar, ist bereits am Hainberg-Gymnasium in Göttingen am frühen Morgen eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Die Schule wurde daraufhin abgeriegelt und das Gebäude mit Spürhunden durchsucht. Am Vormittag konnte die Polizei bereits Entwarnung aussprechen. Wer für die Bombendrohung am Hainberg-Gymnasium verantwortlich ist, ist weiterhin unklar. (mhö)