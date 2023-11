Wegen HSV-Spiel: Polizeigroßeinsatz an Harburger See

Der plötzliche Anblick hunderter Fußballfans in Seevetal sorgte offenbar für Unbehagen in der lokalen Bevölkerung. Ein Anwohner war derart irritiert, dass er zum Telefon griff und die Polizei verständigte. Die ging auf Nummer sicher – und rückte mit einem Großaufgebot an den See zum großen Moor aus.

„Wir waren ein bisschen überrascht“, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO. Die rund 250 Fußballfans des 1. FC Magdeburg, die am Samstagnachmittag unvermittelt in der niedersächsischen Gemeinde auftauchen, hatte man nicht auf dem Zettel. Gegen 14.30 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Harburg der Anruf eines besorgten Anwohners, der die Beamten auf die unerwarteten Gäste aufmerksam machte.

Seevetal: Polizeieinsatz nach Sichtung hunderter Fußballfans

„Da wir nichts über den näheren Hintergrund wussten, rückten wir gemeinsam mit der Bundespolizei aus“, so der Sprecher. Doch bald stellte sich heraus: Hier treffen sich keine rivalisierenden Fangruppen, sondern normale Besucher des Bundesligaspiels um 20.30 Uhr im Volksparkstadion.

Der Polizei zufolge kam es weder zu Pöbeleien noch sonstigen Feindseligkeiten. Die Fans hatten sich mit Fahrzeugen am See verabredet und wurden schließlich von der Polizei in Kleingruppen Richtung Hamburg geleitet. Auch ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz. (doe)